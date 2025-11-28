ua en ru
Сили безпілотних систем за три дні уразили ППО росіян на 60 млн доларів (відео)

П'ятниця 28 листопада 2025 16:01
UA EN RU
Сили безпілотних систем за три дні уразили ППО росіян на 60 млн доларів (відео) Фото: Сили безпілотних систем за три дні уразили три системи ППО росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Сили безпілотних систем ЗСУ за три дні уразили три російські системи ППО за три дні. Їх загальна вартість оцінюється в 60 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем.

Як повідомляється, оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР "Кабул 9" поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК російських військ.

Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 млн доларів.

Зазначається, що ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів.

Операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада "Птахи Мадяра" атакували та вивели з ладу Саратовський нафтопереробний завод в Росії. Загалом протягом ночі було атаковано десять об'єктів на території РФ.

24 листопада Сили безпілотних систем атакували Перекопський бромний завод у місті Красноперекопськ в тимчасово окупованому Криму. Також під атакою була магістральна підстанція.

А 13 листопада стало відомо, що "Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" у Криму.

Також бійці 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" успішно розбили новий та рідкісний вид штурмової техніки армії РФ на прикордонні Дніпропетровської та Донецької областей. Цей вдалий удар зірвав плани ворога із просування вглиб української території.

Перед цим оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів / 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем завдали серії успішних ударів по енергетичній інфраструктурі ворога. Було уражено кілька електропідстанцій, що живлять окуповану Луганську область.

