Силы беспилотных систем за три дня поразили ПВО россиян на 60 млн долларов (видео)

Силы беспилотных систем ВСУ за три дня поразили три российские системы ПВО за три дня. Их общая стоимость оценивается в 60 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.

Как сообщается, операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС во взаимодействии с 12 ОЦСП и спецподразделением ГУР "Кабул 9" попали сразу в три дорогостоящих ЗРК российских войск.

Были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 млн долларов.

Отмечается, что эти комплексы являются ключевыми элементами системы вражеской ПВО противника на оперативно-тактической и оперативной глубине. Их уничтожение существенно ослабляет прикрытие важных районов и стратегических объектов.