Сили безпілотних систем розгромили базу спецпідрозділу ФСБ

"У межах бойової операції оператори 1-го окремого центру безпілотних систем завдали ураження по пункту управління та місцю розміщення оперативного підрозділу ФСБ РФ", - йдеться у заяві.

Розвідка встановила, що внаслідок удару ворог втратив 27 військовослужбовців підрозділу спецпризначення, з яких:

12 - безповоротні (200);

15 - санітарні (300).

Зазначається, що успішна операція була спланована фахівцями Центру глибинного ураження СБС у взаємодії з підрозділами 1-го корпусу НГУ "Азов". В межах проведення операції по об’єкту ФСБ було завдано серію з восьми високоточних ударів засобами FP-2.

"Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України продовжують системну роботу по найбільш важливих цілях противника, знижуючи його спроможності до ведення спеціальних, диверсійних та агентурних дій проти України", - сказано в заяві.

УМД (Управління мобільних дій) ФСБ Росії - оперативний підрозділ спецслужб країни-агресорки, який виконує контррозвідувальні та спеціальні функції. Йдеться про диверсії, агентурну роботу на ТОТ, підривну діяльність проти України та взаємодію з незаконними збройними формуваннями.​​