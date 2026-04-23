Силы беспилотных систем разгромили базу спецподразделения ФСБ

"В рамках боевой операции операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем нанесли поражение по пункту управления и месту размещения оперативного подразделения ФСБ РФ", - говорится в заявлении.

Разведка установила, что в результате удара враг потерял 27 военнослужащих подразделения спецназначения, из которых:

12 - безвозвратные (200);

15 - санитарные (300).

Отмечается, что успешная операция была спланирована специалистами Центра глубинного поражения СБС во взаимодействии с подразделениями 1-го корпуса НГУ "Азов". В рамках проведения операции по объекту ФСБ была нанесена серия из восьми высокоточных ударов средствами FP-2.

"Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают системную работу по наиболее важным целям противника, снижая его способности к ведению специальных, диверсионных и агентурных действий против Украины", - сказано в заявлении.

УМД (Управление мобильных действий) ФСБ России - оперативное подразделение спецслужб страны-агрессора, которое выполняет контрразведывательные и специальные функции. Речь идет о диверсиях, агентурной работе на ВОТ, подрывной деятельности против Украины и взаимодействии с незаконными вооруженными формированиями.