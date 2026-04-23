Головна » Новини » Надзвичайні події

Потужні вибухи прогриміли у Феодосії: під ударом нафтобаза, спалахнули резервуари

02:20 23.04.2026 Чт
Місцеві повідомили щонайменше про п'ять прильотів по нафтобазі
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятувальник МНС РФ (росЗМІ)

В окупованому Севастополі в ніч на четвер прогриміла серія потужних вибухів. Відомо, що удари припали на нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримські пабліки в Telegram і OSINT-канали.

Відомо, що після опівночі в Криму оголосили загрозу дронових атак. Спочатку пабліки написали про пуски ракет з аеродрому Кача, що в Севастополі, а потім там нібито прогриміли вибухи через приліт.

Також повідомлялося про вибухи в Бахчисарайському районі та атаку на аеродром "Бельбек". Після цього, о 0:47 ночі пабліки повідомили про Феодосію - п'ять прильотів по нафтобазі, після чого там спалахнула потужна пожежа.

На опублікованих у мережі кадрах атаки на нафтобазу у Феодосії видно червону заграву в небі, а на відео чути гучні вибухи.

Як відомо, РФ втрачає сотні мільйонів доларів щодня через атаки Сил Оборони України на нафтову інфраструктуру, про що заявив окомандувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".

Атаки на НПЗ, порти і нафтоперекачувальні станції в РФ і окупованому Криму відбуваються мало не щодня. Це сильно б'є по енергобізнесу Москви і відповідно по бюджету ворога.

Також президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що Росія в березні зазнала щонайменше 2,3 млрд доларів втрат у нафтовому секторі внаслідок українських далекобійних ударів.

При цьому союзники України закликали нещодавно Київ припинити удари по російським енергетичним об'єктам для уникнення кризи на ринку енергоносіїв. Однак, як заявив глава ОП Кирило Буданов, Україна буде діяти у власних національних інтересах та продовжить атаки, щоб перекрити Кремлю джерела фінансування війни.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
