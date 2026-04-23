Потужні вибухи прогриміли у Феодосії: під ударом нафтобаза, спалахнули резервуари

В окупованому Севастополі в ніч на четвер прогриміла серія потужних вибухів. Відомо, що удари припали на нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримські пабліки в Telegram і OSINT-канали.

Відомо, що після опівночі в Криму оголосили загрозу дронових атак. Спочатку пабліки написали про пуски ракет з аеродрому Кача, що в Севастополі, а потім там нібито прогриміли вибухи через приліт.

Також повідомлялося про вибухи в Бахчисарайському районі та атаку на аеродром "Бельбек". Після цього, о 0:47 ночі пабліки повідомили про Феодосію - п'ять прильотів по нафтобазі, після чого там спалахнула потужна пожежа.

На опублікованих у мережі кадрах атаки на нафтобазу у Феодосії видно червону заграву в небі, а на відео чути гучні вибухи.

Як відомо, РФ втрачає сотні мільйонів доларів щодня через атаки Сил Оборони України на нафтову інфраструктуру, про що заявив окомандувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".