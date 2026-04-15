Дві РЛС, склади та інші важливі цілі: Генштаб відзвітував про влучні удари по тилах РФ

Сили оборони України уразили ворожу РЛС зі складу ЗРК С-400, логістичні об'єкти та зосередження живої сили російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, 14 квітня та в ніч на 15 квітня українські військові завдали ударів по низці об’єктів ворога.

РЛС

Зокрема, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу ЗРК С-400 у районі Красногірського (тимчасово окупована частина Запорізької області), а також радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" у Гвардійському (тимчасово окупований Крим).

Склади

На тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони завдали удару по складу боєприпасів у районі населеного пункту Терпіння.

У Донецькій області, поблизу населеного пункту Гірне, уражено склад дронів.

У районі Маріуполя знищено цистерни з паливно-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного - склади матеріально-технічних ресурсів окупантів.

Ураження живої сили

У районах населених пунктів Івановський та Волфинський Курської області РФ, а також Красногірське Запорізької області, Березове Дніпропетровської області, Родинське Донецької області та Олешки Херсонської області завдавались удари вдарили по живій силі ворога.

Також уражено інші важливі об’єкти російських військ.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України і надалі системно працюватимуть над зниженням бойового потенціалу ворога та протидією збройній агресії РФ.