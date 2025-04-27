"Сила і меч" проти ХАМАС: в Ізраїлі відзвітували про хід операції у Секторі Газа

Поновлення ізраїльської військової операції у Секторі Газа

Нагадаємо, 19 січня Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС домовилися про встановлення режиму припинення вогню в Секторі Газа, та про обмін заручниками та затриманими.

Обидві сторони взимку цього року провели кілька раундів обмінів заручниками, проте у березні ХАМАС відмовилося продовжувати обмін. й ізраїльська армія 18 березня поновила бойові дії в анклаві.

Наприкінці березня в Ізраїлі розповіли про початок наземної операції в Рафаху для розширення зони безпеки.

17 квітня стало відомо, що Ізраїль посилює операцію в Секторі Газа та формує нову зону безпеки.

Паралельно з цим тривають переговори щодо можливості припинення бойових дій на території анклаву, повернення заручників та затриманих. Як повідомлялося раніше, наприкінці березня Єрусалим заявив про готовність відновити перемир'я у Секторі Газа, також ізраїльська сторона висунула певні вимоги до ХАМАС. Угруповання своєю чергою не дає згоди на пропозиції Ізраїлю, та висуває свої умови.

15 квітня стало відомо, що бойовики ХАМАС відмовилися від чергової ізраїльської пропозиції. Зокрема, угруповання відкидає вимогу про своє роззброєння. Натомість ізраїльська сторона акцентує, що ХАМАС не має мати контролю на території Сектору Газа у повоєнний період.

22 квітня повідомлялося, що Єгипет і Катар запропонували Ізраїлю та ХАМАС нову угоду, яка передбачає, серед іншого, перемир'я на 5-7 років.

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