Ізраїль почав наземну операцію в Рафаху для розширення зони безпеки

Ізраїль розширив наземну операцію на півдні Гази. Війська ЦАХАЛу просунулися до району Аль-Джнейна в Рафаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Військові додали, що у результаті ударів також було вбито кількох терористів, у тому числі тих, хто стояв за мінометними обстрілами Ізраїлю.

Цілі включали склади зброї, ракетні установки та будівлі, які використовувалися терористичними групами, повідомляє ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ каже, що під час операції війська знищили інфраструктуру ХАМАС у цьому районі. Крім того, видання зауважило, що протягом вихідних було завдано десятки авіаударів по інфраструктурі ХАМАСу та Палестинського ісламського джихаду.

За даними видання, ЦАХАЛ заявив, що війська кинулися до району Аль-Джнейна в Рафаху в рамках зусиль із розширення буферної зони вздовж кордонів Смуги.

Ізраїльські військові заявили, що за останні кілька годин вони розширили свій наземний наступ на півдні сектора Газа.

Порушення перемир'я

Нагадаємо, нещодавно між Ізраїлем і ХАМАС поновилися активні бойові дії. Причина в тому, що бойовики відмовились видавати Ізраїлю заручників.

На тлі цього ізраїльські війська завдали низку ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Газа.

Більш детально про те, чому ХАМАС затягує процес видачі заручників, - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що минулого тижня Ізраїль повідомив, що розглядає можливість проведення масштабної наземної операції в Газі. За їх даними, це може включати військову окупацію на кілька місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.