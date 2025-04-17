Ізраїль посилює операцію в Секторі Газа та формує нову зону безпеки

Армія оборони Ізраїлю розширює присутність на півдні Секторі Газа та формує нову зону безпеки між містом Рафах та кордоном з Єгиптом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Військові почали розширення нещодавньо прокладеного так званого "Коридору Мораг". Новий маршрут охоплює місто Рафах на півдні Сектора Газа та з'єднує його з Філадельфійським коридором, що простягається вздовж кордону з Єгиптом.

Уся територія між цими двома напрямками відтепер розглядається як частина ізраїльської зони безпеки.

Речник ЦАХАЛу Авічай Адреї зазначив, що на сьогодні військові контролюють приблизно третину Сектора Газа, використовуючи зайняті райони в якості "оборонної зони безпеки". Розширення наземних операцій буде відбуватися відповідно до оперативної ситуації.

За його словами, ізраїльські сили планують знищення інфраструктури ХАМАС як на поверхні, так і під землею.

Джерело: Militarnyi (militarnyi.com)