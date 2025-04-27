"Сила и меч" против ХАМАС: в Израиле отчитались о ходе операции в Секторе Газа

В израильском военном командовании рассказали, что армия действует тремя дивизиями: двумя на юге Сектора Газа и одной на севере, используя 8 бригадных боевых групп.

В пресс-службе ЦАХАЛа рассказали, что Армия обороны под командованием Южного округа продолжают интенсивно действовать на территории анклава против террористических организаций при содействии израильского разведывательного управления и ШАБАКа.

Также указывается, что за более чем месяц операции "Сила и меч", начатой в Секторе Газа, было атаковано более 1800 террористических целей по всей территории анклава, и ликвидированы "сотни террористов", среди которых есть "десятки командиров".

В ЦАХАЛе добавили, что за последние 48 часов военная авиация нанесла удары по складу оружия "Исламского джихада" в районе Дарадж Туфах. Данный объект, в котором хранились десятки единиц оружия, был уничтожен.