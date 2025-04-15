Мир в Газі під питанням: ХАМАС відмовився від останньої ізраїльської пропозиції

Єгипет, яки виступає в ролі посередника, представив угрупуванню ХАМАС нову ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню в Секторі Газа. Але ХАМАС вважає, що пропозиція не відповідає його вимогам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel та Reuters .

"Проєкт, який ми отримали в рамках переговорів про припинення вогню в Газі, є ізраїльським проєктом, і він вперше містить в собі роззброєння ХАМАСу в рамках переговорів про другу фазу припинення вогню", - сказав офіційний представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі.

Він додав, що "це мільйон червоних ліній", і що ХАМАС відкидає її.

Раніше Самі Абу Зухрі заявив агентству Reuters, що пропозиція не відповідає вимозі палестинського угруповання, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання повністю припинити бойові дії.

Проте Абу Зухрі каже, що ХАМАС готовий звільнити всіх заручників одним махом, в обмін на припинення війни і відступ сил ЦАХАЛу зі Сектору Газа.