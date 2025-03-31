Ізраїль запропонував нове перемир'я в Газі та назвав умови, - Reuters

Ізраїль може погодитися на нове перемир'я в Секторі Газа. Але для цього ХАМАС зобов'язаний звільнити приблизно половину заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповіли виданню неназвані ізраїльські чиновники, Ізраїль запропонував почати перемир'я в Секторі Газа на 40-50 днів.

Така пропозиція, за даними Reuters, передбачає звільнення близько половини з 24 заручників ХАМАС, які, як вважається, все ще живі. Вони перебувають у полоні бойовиків уже майже 18 місяців.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху тільки вчора, 30 березня, пообіцяв посилити тиск на ХАМАС. Але, за його словами, дипломатія також триватиме.

Нетаньяху висловив упевненість, що постійний військовий тиск - найкращий засіб добитися повернення заручників.

Нетаньяху також повторив вимоги Ізраїлю до ХАМАС про роззброєння, хоча бойовики відкинули ці заклики як "червону лінію", яку вони не перетнуть.

Прем'єр уточнив, що лідерам ХАМАС дозволять покинути Сектор Газа в рамках ширшого врегулювання, яке включатиме пропозиції президента США Дональда Трампа про "добровільну еміграцію" палестинців.