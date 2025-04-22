Перемир'я на 5-7 років: Єгипет і Катар запропонували Ізраїлю та ХАМАС нову угоду

Єгипет і Катар, які є посередниками в переговорах між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС про припинення вогню та угоди щодо заручників, зробили нову пропозицію сторонами. Вона передбачає, зокрема, багаторічное перемир'я.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на BBC .

Представники Каїру та Дохи запропонували Ізраїлю та ХАМАС у разі погодження угоди перемир'я строком на 5-7 років, офіційне припинення війни, повне виведення ізраїльських сил (ЦАХАЛ) з Сектору Гази, та звільнення "всіх ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів, які утримуються в ізраїльських в'язницях".

Про такі пропозиції з боку посередників розповів британському виданню високопоставлений палестинський чиновник, знайомий з ходом переговорів.

Варто зауважити, що у пропозиції не уточнюється, чи будуть також звільнені не ізраїльські заручники, яких досі утримують бойовики ХАМАС. Вважається, що двоє з заручників - тайський і непальський громадяни - залишаються живими. Також немає уточнень щодо повернення тіл двох тайців і танзанійця.

Палестинське джерело BBC повідомляє, що ХАМАС висловив готовність поступитися контролем над територією анклаву будь-якому погодженому палестинському утворенню, будь то Палестинська адміністрація або новостворений адміністративний орган.

Палестинський чиновник також розповів, що посередницькі зусилля є серйозними, і що терористичне угрупування ХАМАС продемонструвало "безпрецедентну гнучкість".

Між тим британський мовник додає, що Ізраїль поки що не прокоментував план, і що "високопоставлена ​​делегація" ХАМАС вирушить до Каїра для наступних консультацій.

Питання щодо перемир'я у Секторі Газа

Нагадаємо, 19 січня Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС домовилися про встановлення режиму припинення вогню в Секторі Газа, та про обмін заручниками та затриманими.

Обидві сторони взимку цього року провели кілька раундів обмінів заручниками, проте у березні ХАМАС відмовилося продовжувати обмін. й ізраїльська армія поновила бойові дії в анклаві.

Наприкінці березня Єрусалим заявив про готовність відновити перемир'я у Секторі Газа, також ізраїльська сторона висунула певні вимоги до ХАМАС. Угруповання своєю чергою не дає згоди на пропозиції Ізраїлю, та висуває свої умови.

15 квітня стало відомо, що бойовики ХАМАС відмовилися від останньої ізраїльської пропозиції. Зокрема, угруповання відкидає вимогу про своє роззброєння. Натомість ізраїльська сторона акцентує, що ХАМАС не має мати контролю на території Сектору Газа у повоєнний період.