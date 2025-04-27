"Сила і меч" проти ХАМАС: в Ізраїлі відзвітували про хід операції у Секторі Газа
З моменту поновлення військових операцій у Секторі Газа (з 18 березня) ізраїльським силам вдалося ліквідувати сотні бойовиків. Також було уражено понад 1800 терористичних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
В ізраїльському військовому командуванні розповіли, що армія діє трьома дивізіями: двома на півдні Сектора Газа та однією на півночі, використовуючи 8 бригадних бойових груп.
У прес-службі ЦАХАЛу розповіли, що Армія оборони під командуванням Південного округу продовжують інтенсивно діяти на території анклаву проти терористичних організацій за сприяння ізраїльського розвідувального управління та ШАБАКу.
Також вказується, що за понад місяць операції "Сила та меч", розпочатої в Секторі Газа, було атаковано понад 1800 терористичних цілей по всій території анклаву, та ліквідовано "сотні терористів", серед яких є "десятки командирів".
У ЦАХАЛі додали, що за останні 48 години військова авіація завдала ударів по складу зброї "Ісламського джихаду" в районі Дарадж Туфах. Даний об'єкт, в якому зберігалися десятки одиниць зброї, було знищено.
Поновлення ізраїльської військової операції у Секторі Газа
Нагадаємо, 19 січня Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС домовилися про встановлення режиму припинення вогню в Секторі Газа, та про обмін заручниками та затриманими.
Обидві сторони взимку цього року провели кілька раундів обмінів заручниками, проте у березні ХАМАС відмовилося продовжувати обмін. й ізраїльська армія 18 березня поновила бойові дії в анклаві.
Наприкінці березня в Ізраїлі розповіли про початок наземної операції в Рафаху для розширення зони безпеки.
17 квітня стало відомо, що Ізраїль посилює операцію в Секторі Газа та формує нову зону безпеки.
Паралельно з цим тривають переговори щодо можливості припинення бойових дій на території анклаву, повернення заручників та затриманих. Як повідомлялося раніше, наприкінці березня Єрусалим заявив про готовність відновити перемир'я у Секторі Газа, також ізраїльська сторона висунула певні вимоги до ХАМАС. Угруповання своєю чергою не дає згоди на пропозиції Ізраїлю, та висуває свої умови.
15 квітня стало відомо, що бойовики ХАМАС відмовилися від чергової ізраїльської пропозиції. Зокрема, угруповання відкидає вимогу про своє роззброєння. Натомість ізраїльська сторона акцентує, що ХАМАС не має мати контролю на території Сектору Газа у повоєнний період.
22 квітня повідомлялося, що Єгипет і Катар запропонували Ізраїлю та ХАМАС нову угоду, яка передбачає, серед іншого, перемир'я на 5-7 років.
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