"Сила і меч" проти ХАМАС: в Ізраїлі відзвітували про хід операції у Секторі Газа

З моменту поновлення військових операцій у Секторі Газа (з 18 березня) ізраїльським силам вдалося ліквідувати сотні бойовиків. Також було уражено понад 1800 терористичних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).