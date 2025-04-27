"Сила и меч" против ХАМАС: в Израиле отчитались о ходе операции в Секторе Газа
С момента возобновления военных операций в Секторе Газа (с 18 марта) израильским силам удалось ликвидировать сотни боевиков. Также было поражено более 1800 террористических целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В израильском военном командовании рассказали, что армия действует тремя дивизиями: двумя на юге Сектора Газа и одной на севере, используя 8 бригадных боевых групп.
В пресс-службе ЦАХАЛа рассказали, что Армия обороны под командованием Южного округа продолжают интенсивно действовать на территории анклава против террористических организаций при содействии израильского разведывательного управления и ШАБАКа.
Также указывается, что за более чем месяц операции "Сила и меч", начатой в Секторе Газа, было атаковано более 1800 террористических целей по всей территории анклава, и ликвидированы "сотни террористов", среди которых есть "десятки командиров".
В ЦАХАЛе добавили, что за последние 48 часов военная авиация нанесла удары по складу оружия "Исламского джихада" в районе Дарадж Туфах. Данный объект, в котором хранились десятки единиц оружия, был уничтожен.
Возобновление израильской военной операции в Секторе Газа
Напомним, 19 января Израиль и террористическая группировка ХАМАС договорились об установлении режима прекращения огня в Секторе Газа, и об обмене заложниками и задержанными.
Обе стороны зимой этого года провели несколько раундов обменов заложниками, однако в марте ХАМАС отказалось продолжать обмен. и израильская армия 18 марта возобновила боевые действия в анклаве.
В конце марта в Израиле рассказали о начале наземной операции в Рафахе для расширения зоны безопасности.
17 апреля стало известно, что Израиль усиливает операцию в Секторе Газа и формирует новую зону безопасности.
Параллельно с этим продолжаются переговоры о возможности прекращения боевых действий на территории анклава, возвращение заложников и задержанных. Как сообщалось ранее, в конце марта Иерусалим заявил о готовности возобновить перемирие в Секторе Газа, также израильская сторона выдвинула определенные требования к ХАМАС. Группировка в свою очередь не дает согласия на предложения Израиля, и выдвигает свои условия.
15 апреля стало известно, что боевики ХАМАС отказались от очередного израильского предложения. В частности, группировка отвергает требование о своем разоружении. Зато израильская сторона акцентирует, что ХАМАС не должен иметь контроля на территории Сектора Газа в послевоенный период.
22 апреля сообщалось, что Египет и Катар предложили Израилю и ХАМАС новое соглашение, которое предусматривает, среди прочего, перемирие на 5-7 лет.
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