Сікорський закликав Україну "стримати емоції" після заяви Буданова

Реакція на слова Буданова

За інформацією видання, під час саміту НАТО в Анкарі польський міністр прокоментував журналістам нещодавні гострі висловлювання керівника Офісу президента України Кирила Буданова щодо майбутнього польсько-українських відносин.

"Я також вчора говорив про цю заяву з міністром закордонних справ України (Андрієм Сибігою). Думаю, краще пом'якшити емоції, бо Україні потрібна підтримка Заходу, і Польща багато для цього зробила", - підкреслив Сікорський.

Що саме заявив очільник ОП

Напередодні в інтерв'ю РБК-Україна Кирило Буданов припустив, що напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом невдовзі досягне свого піка.

За його словами, найскладніший етап двосторонніх відносин ще попереду, а Україна не планує приймати жодних ультиматумів.

Контекст охолодження відносин

Наразі між країнами спостерігається дипломатична криза. Напруга зросла після того, як президент України Володимир Зеленський присвоїв спеціальному військовому підрозділу звання "Герої УПА".

У відповідь на це президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського лідера ордена Білого Орла.

Очікується, що додатковим викликом для двостороннього діалогу може стати 11 липня, коли в Польщі відзначатимуть Національний день пам'яті жертв геноциду (в контексті Волинської трагедії).

Медіа припускають, що польський президент Навроцький може піти на рішучі кроки з цього приводу.