Сікорський закликав Україну "стримати емоції" після заяви Буданова

Краще вгамувати емоції, оскільки Україні критично потрібна підтримка Заходу, а Польща вже зробила для цього дуже багато.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Wiadomosci.onet.
За інформацією видання, під час саміту НАТО в Анкарі польський міністр прокоментував журналістам нещодавні гострі висловлювання керівника Офісу президента України Кирила Буданова щодо майбутнього польсько-українських відносин.
"Я також вчора говорив про цю заяву з міністром закордонних справ України (Андрієм Сибігою). Думаю, краще пом'якшити емоції, бо Україні потрібна підтримка Заходу, і Польща багато для цього зробила", - підкреслив Сікорський.
Напередодні в інтерв'ю РБК-Україна Кирило Буданов припустив, що напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом невдовзі досягне свого піка.
За його словами, найскладніший етап двосторонніх відносин ще попереду, а Україна не планує приймати жодних ультиматумів.
Наразі між країнами спостерігається дипломатична криза. Напруга зросла після того, як президент України Володимир Зеленський присвоїв спеціальному військовому підрозділу звання "Герої УПА".
У відповідь на це президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського лідера ордена Білого Орла.
Очікується, що додатковим викликом для двостороннього діалогу може стати 11 липня, коли в Польщі відзначатимуть Національний день пам'яті жертв геноциду (в контексті Волинської трагедії).
Медіа припускають, що польський президент Навроцький може піти на рішучі кроки з цього приводу.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та Кароль Навроцький провели особисті переговори на саміті НАТО в Анкарі. У пресслужбі українського лідера підкреслили, що ця перша зустріч після тривалої паузи виявилася "довгою".
Це перші прямі переговори між главами держав після серйозного охолодження у відносинах Києва та Варшави.