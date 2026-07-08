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Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким після скандалу з орденом

18:59 08.07.2026 Ср
2 хв
У президента наголосили, що зустріч була "довгою"
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким після скандалу з орденом Фото: Володимир Зеленський і Кароль Навроцький (Getty Images)
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В середу, 8 липня, президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький зустрілися на саміті НАТО в Анкарі вперше після скандалу з орденом Білого Орла.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам повідомив радник президента Дмитро Литвин.

"Щойно завершили. Була довгою", - сказав він.

За словами Литвина, під час розмови Зеленського і Навроцького також була присутня команда українського президента.

Він додав, що, за словами глави держави, вони з президентом Польщі "поговорили доволі глибоко і змістовно, все шо необхідно, обговорили".

Нагадаємо, сьогодні Навроцький заявив, що Польща та Україна мають підтримувати діалог попри історичні суперечки, оскільки у двох країн є спільний ворог - Росія.

Водночас польський президент наголосив, що його погляди на історичні питання залишаються незмінними. За його словами, "Польща і вся Європа" не може миритися з вшануванням воїнів УПА.

Зазначимо, 19 червня Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі, яку присуджують за виняткові цивільні та військові заслуги.

У Варшаві пояснили своє рішення тим, що одному з українських підрозділів було присвоєно найменування на честь героїв УПА. Польська сторона заявила, що це викликало обурення через історичну чутливість до цього питання.

Також у Канцелярії Кароля Навроцького розкритикували ініціативу президента України щодо створення Національного пантеону. Там наголосили, що відповідний законопроєкт, на їхню думку, має "ескалаційний характер".

Крім того, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що Варшава не підтримає вступ України до Євросоюзу, якщо українська влада й надалі вшановуватиме окремих історичних постатей.

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