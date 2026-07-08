Сикорский призвал Украину "сдержать эмоции" после заявления Буданова

Реакция на слова Буданова

По информации издания, во время саммита НАТО в Анкаре польский министр прокомментировал журналистам недавние острые высказывания руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова по поводу будущего польско-украинских отношений.

"Я также вчера говорил об этом заявлении с министром иностранных дел Украины (Андрием Сибигой). Думаю, лучше смягчить эмоции, потому что Украине нужна поддержка Запада, и Польша многое для этого сделала", - подчеркнул Сикорский.

Что именно заявил глава ОП

Накануне в интервью РБК-Украина Кирилл Буданов предположил, что напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом вскоре достигнет пика.

По его словам, сложнейший этап двусторонних отношений еще впереди, а Украина не планирует принимать никаких ультиматумов.

Контекст охлаждения отношений

В настоящее время между странами наблюдается дипломатический кризис. Напряжение выросло после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил специальному воинскому подразделению звание "Герои УПА".

В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого Орла.

Ожидается, что дополнительным вызовом для двустороннего диалога может стать 11 июля, когда в Польше будет отмечен Национальный день памяти жертв геноцида (в контексте Волынской трагедии).

Медиа предполагают, что польский президент Навроцкий может пойти на решительные шаги по этому поводу.