Сикорский призвал Украину "сдержать эмоции" после заявления Буданова

Лучше унять эмоции, поскольку Украине критически нужна поддержка Запада, а Польша уже сделала для этого очень много.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wiadomosci.onet.
По информации издания, во время саммита НАТО в Анкаре польский министр прокомментировал журналистам недавние острые высказывания руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова по поводу будущего польско-украинских отношений.
"Я также вчера говорил об этом заявлении с министром иностранных дел Украины (Андрием Сибигой). Думаю, лучше смягчить эмоции, потому что Украине нужна поддержка Запада, и Польша многое для этого сделала", - подчеркнул Сикорский.
Накануне в интервью РБК-Украина Кирилл Буданов предположил, что напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом вскоре достигнет пика.
По его словам, сложнейший этап двусторонних отношений еще впереди, а Украина не планирует принимать никаких ультиматумов.
В настоящее время между странами наблюдается дипломатический кризис. Напряжение выросло после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил специальному воинскому подразделению звание "Герои УПА".
В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого Орла.
Ожидается, что дополнительным вызовом для двустороннего диалога может стать 11 июля, когда в Польше будет отмечен Национальный день памяти жертв геноцида (в контексте Волынской трагедии).
Медиа предполагают, что польский президент Навроцкий может пойти на решительные шаги по этому поводу.
Напомним, Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий провели личные переговоры на саммите НАТО в Анкаре. В пресс-службе украинского лидера подчеркнули, что эта первая встреча после длительной паузы оказалась "долгой".
Это первые прямые переговоры между главами государств после серьезного охлаждения в отношениях Киева и Варшавы.