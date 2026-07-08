RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Сикорский призвал Украину "сдержать эмоции" после заявления Буданова

20:00 08.07.2026 Ср
2 мин
Польский министр призвал срочно снизить градус
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (РБК-Украина)

Лучше унять эмоции, поскольку Украине критически нужна поддержка Запада, а Польша уже сделала для этого очень много.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wiadomosci.onet.

Реакция на слова Буданова

По информации издания, во время саммита НАТО в Анкаре польский министр прокомментировал журналистам недавние острые высказывания руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова по поводу будущего польско-украинских отношений.

"Я также вчера говорил об этом заявлении с министром иностранных дел Украины (Андрием Сибигой). Думаю, лучше смягчить эмоции, потому что Украине нужна поддержка Запада, и Польша многое для этого сделала", - подчеркнул Сикорский.

Что именно заявил глава ОП

Накануне в интервью РБК-Украина Кирилл Буданов предположил, что напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом вскоре достигнет пика.

По его словам, сложнейший этап двусторонних отношений еще впереди, а Украина не планирует принимать никаких ультиматумов.

Контекст охлаждения отношений

В настоящее время между странами наблюдается дипломатический кризис. Напряжение выросло после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил специальному воинскому подразделению звание "Герои УПА".

В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого Орла.

Ожидается, что дополнительным вызовом для двустороннего диалога может стать 11 июля, когда в Польше будет отмечен Национальный день памяти жертв геноцида (в контексте Волынской трагедии).

Медиа предполагают, что польский президент Навроцкий может пойти на решительные шаги по этому поводу.

Встреча Зеленского с Навроцким после скандала

Напомним, Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий провели личные переговоры на саммите НАТО в Анкаре. В пресс-службе украинского лидера подчеркнули, что эта первая встреча после длительной паузы оказалась "долгой".

Это первые прямые переговоры между главами государств после серьезного охлаждения в отношениях Киева и Варшавы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: