Польща вбачає "ескалацію" у рішенні Зеленського щодо Пантеону

Внесення українським президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про створення Національного пантеону є "діями екскалаційного характеру".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявили у Канцеляції президента Польщі Кароля Навроцького в Х .

"Президент Зеленський оголосив про подання закону про Національний пантеон - це наступний етап дій ескалаційного характеру з боку української влади після рішення кінця травня про надання одній із військових частин імені "героїв УПА", - йдеться у заяві.

У Канцелярії Навроцького зазначили, що президент Польщі "мав рацію", коли повідомив, що відбере орден Білого Орла у Зеленського і зрештою зробив це.

"Як видно з хвилі критики, яка спіткала пана президента з боку правлячих кіл, які тепер самі визнають правоту президента - тверде відстоювання польських справ Каролем Навроцьким є правильним", - сказано у заяві.

Що передувало

У неділю, 28 червня, Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону про "Український національний пантеон", який стане меморіалом на пошану видатних постатей національної історії.

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, ухвалення цього закону стане кроком до "відновлення історичної справедливості та консолідації українського суспільства".