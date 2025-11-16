Сигнал Венесуелі? США завели ударну групу з найбільшим авіаносцем у Карибське море

Військово-морські сили США на тлі напруженості з Венесуелою завели в Карибське море ударну групу з флагманським авіаносцем USS Gerald R. Ford.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Повідомляється, що кораблі увійшли в Карибське море з боку західної частини Атлантичного океану через протоку Аренада, що розділяє Віргінські острови та Ангілью.
Чотири кораблі ударної групи приєднаються до семи інших, які останні кілька місяців діють у Карибському басейні в рамках операції Southern Spear ("Південний спис").
На борту флагманського авіаносця USS Gerald R. Ford перебувають понад 60 літаків, більшість з яких - винищувачі. У зв'язку з цим зростають побоювання, що наступним етапом операції проти латиноамериканських наркокартелів можуть стати удари по наземних цілях у Венесуелі.
Наразі в Карибському басейні розгорнуто 15 000 американських військових, що є найбільшою військовою присутністю США за останні десятиліття.
Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі.
"Ця місія захищає нашу батьківщину, усуває наркотерористів із нашої півкулі й оберігає нашу батьківщину від наркотиків, що вбивають наших людей", - прокоментував операцію міністр війни США Піт Гегсет.
Операція Southern Spear проводиться американськими військовими проти таких наркотерористичних організацій, як венесуельський "Картель Сонця" і "Трен де Арагуа", а також мексиканських "Картель Нового покоління Халіско" і "Картель Сіналоа".
Нагадаємо, за даними CBS News, Пентагон уже надав президенту Дональду Трампу плани військових операцій проти Венесуели. Підкреслювалося, що всі варіанти "придатні до реалізації найближчими днями".
Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що посилення військової присутності США спрямоване на повалення його режиму.
Як пише Reuters, венесуельська влада у відповідь на потенційну наземну операцію США має намір організувати партизанську війну.