Венесуела звинувачує США в підготовці до вторгнення, - Reuters

США, Середа 12 листопада 2025 03:17
UA EN RU
Венесуела звинувачує США в підготовці до вторгнення, - Reuters Фото: американський військовий корабель (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

США посилили військову присутність у Латинській Америці - авіаносна ударна група "Джеральд Форд". Вашингтон стверджує, що операція спрямована на боротьбу з наркоторгівлею,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Повідомляється, що ударна група авіаносця "Джеральд Форд", до складу якої входять атомний підводний човен, вісім військових кораблів і винищувачі F-35, перемістилася в Карибський регіон за наказом президента Дональда Трампа.

Пентагон підтвердив прибуття кораблів, підкресливши, що мета операції - "припинити наркоторгівлю і знищити транснаціональні злочинні організації".

"Форд", введений в експлуатацію 2017 року, є найбільшим авіаносцем у світі. На його борту перебуває понад п'ять тисяч моряків, а також до 75 бойових літаків, включно з F-18 Super Hornet і E-2 Hawkeye.

Реакція Венесуели та загострення в регіоні

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що посилення військової присутності США спрямоване на повалення його режиму.

Вашингтон, зі свого боку, раніше збільшив винагороду за інформацію, що веде до арешту Мадуро, до 50 мільйонів доларів, звинувативши його у зв'язках із наркокартелями.

Американські військові вже завдали 19 ударів по підозрілих суднах, що перевозили наркотики в Карибському басейні та біля тихоокеанських берегів Латинської Америки. Унаслідок операцій, за даними агентства, загинуло щонайменше 76 осіб.

Мадуро раніше попереджав, що будь-яке втручання США викличе збройний опір у країні.

Венесуела, за повідомленнями джерел, активно готує оборону, використовуючи техніку російського виробництва і розробляючи плани партизанської війни в разі нападу.

Посилення військової готовності США

Експерти зазначають, що перекидання "Форда" стало найбільш очевидною демонстрацією сили США в регіоні за останні роки.

Reuters також встановило, що американці модернізують стару базу часів Холодної війни в Карибському морі, що вказує на підготовку до тривалих операцій.

Авіаносець оснащений ядерним реактором і сучасними радарами, здатними забезпечувати контроль повітряного простору і підтримку навігації.

У складі групи також перебувають крейсер "Нормандія" та есмінці "Томас Гаднер", "Реймідж", "Карні" і "Рузвельт", озброєні системами протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони.

Загострення ситуації посилилося і на тлі дипломатичного конфлікту між США і Колумбією: Дональд Трамп звинуватив президента Густаво Петро у зв'язках із наркоторгівлею та запровадив проти нього санкції, а той, у відповідь, заявив, що Вашингтон "вбиває" людей своїми авіаударами.

Нагадуємо, що влада Венесуели розробляє сценарії дій у відповідь на можливе наземне втручання США, які передбачають організацію партизанських формувань і підготовку до тривалого непідконтрольного опору.

Зазначимо, що Венесуела відмовилася від імпорту лігроїну зі США і повернулася до закупівель цього нафтопродукту в Росії.

