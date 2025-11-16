Сигнал Венесуэле? США завели ударную группу с крупнейшим авианосцем в Карибское море

Военно-морские силы США на фоне напряженности с Венесуэлой завели в Карибское море ударную группу с флагманским авианосцем USS Gerald R. Ford.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Сообщается, что корабли вошли в Карибское море со стороны западной части Атлантического океана через пролив Аренада, разделяющий Виргинские острова и Ангилью.
Четыре корабля ударной группы присоединятся к семи другим, которые последние пару месяцев действуют в Карибском бассейне в рамках операции Southern Spear ("Южное копье").
На борту флагманского авианосца USS Gerald R. Ford находятся более 60 самолетов, большинство из которых - истребители. В связи с этим растут опасения, что следующим этапом операции против латиноамериканских наркокартелей могут стать удары по наземным целям в Венесуэле.
В настоящее время в Карибском бассейне развернуты 15 000 американских военных, что является крупнейшим военным присутствием США за последние десятилетия.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии.
"Эта миссия защищает нашу родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу родину от наркотиков, убивающих наших людей", - прокомментировал операцию министр войны США Пит Хегсет.
Операция Southern Spear проводится американскими военными против против таких наркотеррористических организаций, как венесуэльский "Картель Солнца" и "Трен де Арагуа", а также мексиканских "Картель Нового поколения Халиско" и "Картель Синалоа".
Напомним, по данным CBS News, Пентагон уже предоставил президенту Дональду Трампу планы военных операций против Венесуэлы. Подчеркивалось, что все варианты "пригодны к реализации в ближайшие дни".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что усиление военного присутствия США направлено на свержение его режима.
Как пишет Reuters, венесуэльские власти в качестве ответа на потенциальную наземную операцию США намерены организовать партизанскую войну.