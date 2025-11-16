Сигнал Венесуэле? США завели ударную группу с крупнейшим авианосцем в Карибское море

Сообщается, что корабли вошли в Карибское море со стороны западной части Атлантического океана через пролив Аренада, разделяющий Виргинские острова и Ангилью.

Четыре корабля ударной группы присоединятся к семи другим, которые последние пару месяцев действуют в Карибском бассейне в рамках операции Southern Spear ("Южное копье").

На борту флагманского авианосца USS Gerald R. Ford находятся более 60 самолетов, большинство из которых - истребители. В связи с этим растут опасения, что следующим этапом операции против латиноамериканских наркокартелей могут стать удары по наземным целям в Венесуэле.

В настоящее время в Карибском бассейне развернуты 15 000 американских военных, что является крупнейшим военным присутствием США за последние десятилетия.

Операция Southern Spear

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии.

"Эта миссия защищает нашу родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу родину от наркотиков, убивающих наших людей", - прокомментировал операцию министр войны США Пит Хегсет.

Операция Southern Spear проводится американскими военными против против таких наркотеррористических организаций, как венесуэльский "Картель Солнца" и "Трен де Арагуа", а также мексиканских "Картель Нового поколения Халиско" и "Картель Синалоа".