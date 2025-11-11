ua en ru
Венесуела готується до партизанської війни на випадок атаки США, - Reuters

Каракас, Вівторок 11 листопада 2025 21:01
UA EN RU
Венесуела готується до партизанської війни на випадок атаки США, - Reuters Фото: Ніколас Мадуро, венесуельський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Венесуельська влада вже готує відповідь на випадок наземної операції США. Вона планує організувати партизанську війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, уряд венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро зробив ставку на дві стратегії в разі, якщо США підуть в атаку. Одна з них - це "тривалий опір".

Джерела видання зазначили, що "тривалий опір" передбачає партизанську оборону. Венесуела планує розмістити малі військові підрозділи в більш ніж 280 точках по всій країні. Вони повинні будуть проводити диверсії та інші дії проти армії США.

Ще одна стратегія, за словами співрозмовників Reuters, передбачає використання розвідки та озброєних прихильників правлячої партії для створення заворушень на вулицях столиці Каракаса, щоб зробити Венесуелу некерованою для іноземних сил.

Неназвані джерела журналістів стверджують, що дві стратегії повинні будуть доповнити одна одну в разі нападу США.

"Ми не протягнемо і двох годин у звичайній війні", - сказав один зі співрозмовників.

Ще одне джерело Reuters підкреслило, що країна не "підготовлена до конфлікту", незважаючи на заяви уряду про зворотне.

"Ми не готові протистояти одній із наймогутніших і добре навчених армій у світі", - додав він.

Чутки про плани США

Нагадаємо, США з вересня почали завдавати ударів по суднах поблизу венесуельських вод, які могли перевозити наркотики.

Уже в жовтні в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готують більш масштабну операцію, щоб повалити режим Ніколаса Мадуро.

Зокрема, наприкінці жовтня The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляло, що США готують удари по Венесуелі.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп запевнив, що жодних ударів по Венесуелі він не планує.

