Пентагон надав Трампу плани військових операцій проти Венесуели, - ЗМІ

В США високопосадовці Пентагону ще 12 листопада передали президенту Дональду Трампу варіанти військових операцій проти Венесуели та режиму Ніколаса Мадуро. Усі варіанти придатні до реалізації найближчими днями.

Джерела повідомили виданню, що Пентагон запропонував Трампу оновлені варіанти операцій у Венесуелі. В тому числі вони охоплюють не тільки повітряні операції, але й наземні дії. Доповідали Трампу міністр війни Піт Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопосадовці.

У наданні інформації для операцій допомагали розвідувальні служби США. Проте навіть з огляду на наявність вже готових варіантів операцій рішення все ще не прийнято. У Білому домі та Пентагоні відмовилися від коментарів.

США зосереджуються

США зосередили у Карибському морі великі військові сили - офіційно для боротьби з наркоторгівлею. Протягом останніх двох місяців військові США завдали щонайменше 21 удар по тому, що було ідентифіковано, як судна з наркотиками. Внаслідок ударів було ліквідовано 80 ймовірних контрабандистів, двоє потрапили у полон.