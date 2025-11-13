Пентагон надав Трампу плани військових операцій проти Венесуели, - ЗМІ
В США високопосадовці Пентагону ще 12 листопада передали президенту Дональду Трампу варіанти військових операцій проти Венесуели та режиму Ніколаса Мадуро. Усі варіанти придатні до реалізації найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СBS News.
Джерела повідомили виданню, що Пентагон запропонував Трампу оновлені варіанти операцій у Венесуелі. В тому числі вони охоплюють не тільки повітряні операції, але й наземні дії. Доповідали Трампу міністр війни Піт Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопосадовці.
У наданні інформації для операцій допомагали розвідувальні служби США. Проте навіть з огляду на наявність вже готових варіантів операцій рішення все ще не прийнято. У Білому домі та Пентагоні відмовилися від коментарів.
США зосереджуються
США зосередили у Карибському морі великі військові сили - офіційно для боротьби з наркоторгівлею. Протягом останніх двох місяців військові США завдали щонайменше 21 удар по тому, що було ідентифіковано, як судна з наркотиками. Внаслідок ударів було ліквідовано 80 ймовірних контрабандистів, двоє потрапили у полон.
"Моя порада іноземним терористичним організаціям - не сідайте в човен... Якщо ви займаєтеся торгівлею наркотиками, щоб отруїти американський народ, і ми знаємо, що ви з терористичної організації, ви іноземний терорист або торговець людьми - ми вас знайдемо і вб'ємо", - заявив міністр війни Гегсет під час засідання з питань оборони на базі Форт-Вейн.
Останнім часом США посилили військову присутність у Латинській Америці. До Карибського моря прибула авіаносна ударна група "Джеральд Форд". Вашингтон стверджує, що операція спрямована на боротьбу з наркоторгівлею.
У складі групи також перебувають крейсер "Нормандія" та есмінці "Томас Гаднер", "Реймідж", "Карні" і "Рузвельт", озброєні системами протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони.
Зазначимо, що Трамп заявив в інтерв'ю CBS News, що дні Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели добігають кінця, але висловив сумніви, що США завдадуть ударів по Венесуелі.
За даними ЗМІ, Білий дім розглядає кілька варіантів ударів по Венесуелі. Це можуть бути повітряні удари по військових об'єктах, ліквідація венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро силами елітних частин, або захоплення ключових об'єктів інфраструктури країни.