Сибіга застеріг партнерів від поступок Росії: жодних подарунків агресору

Кожна поступка провокує подальшу агресію Росії. Тому не можна дарувати Москві жодних винагород, щоб задобрити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу в X (Twiter).
Сибіга зазначив, що тільки сила може змусити Росію припинити війну проти України.
"Жодних винагород чи подарунків агресору, щоб задобрити його. Тільки сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на своїх принципах та цінностях", - наголосив він.
Глава МЗС заявив, що Україна залишається відданою забезпеченню справедливого та міцного миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві, разом з партнерами зі США та Європи.
Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце своєї зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.
За даними NBC, Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску.
Він також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, а також повернення деяких територій.
Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що територіальне питання є в Конституції і Україна не буде віддавати території окупантам.
Крім того, Зеленський підкреслив, що РФ нав'язує ідею "обміну" українськими територіями без жодних гарантій.