Сибига предостерег партнеров от уступок России: никаких подарков агрессору

Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию России. Поэтому нельзя дарить Москве никаких вознаграждений, чтобы задобрить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу в X (Twiter).
Сибига отметил, что только сила может заставить Россию прекратить войну против Украины.
"Никаких вознаграждений или подарков агрессору, чтобы задобрить его. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях", - подчеркнул он.
Глава МИД заявил, что Украина остается преданной обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве, вместе с партнерами из США и Европы.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил дату и место своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.
По данным NBC, Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску.
Он также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, а также возвращения некоторых территорий.
Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что территориальный вопрос есть в Конституции и Украина не будет отдавать территории оккупантам.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что РФ навязывает идею "обмена" украинскими территориями без всяких гарантий.