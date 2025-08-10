RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Сибига предостерег партнеров от уступок России: никаких подарков агрессору

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию России. Поэтому нельзя дарить Москве никаких вознаграждений, чтобы задобрить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу в X (Twiter).

Сибига отметил, что только сила может заставить Россию прекратить войну против Украины.

"Никаких вознаграждений или подарков агрессору, чтобы задобрить его. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях", - подчеркнул он.

Глава МИД заявил, что Украина остается преданной обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве, вместе с партнерами из США и Европы.

 

Встреча Трампа и Путина

Накануне президент США Дональд Трамп объявил дату и место своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.

По данным NBC, Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску.

Он также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, а также возвращения некоторых территорий.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что территориальный вопрос есть в Конституции и Украина не будет отдавать территории оккупантам.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что РФ навязывает идею "обмена" украинскими территориями без всяких гарантий.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныАндрей СибигаМирные переговорыВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине