Сибіга застеріг партнерів від поступок Росії: жодних подарунків агресору

Кожна поступка провокує подальшу агресію Росії. Тому не можна дарувати Москві жодних винагород, щоб задобрити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу в X (Twiter).

Сибіга зазначив, що тільки сила може змусити Росію припинити війну проти України.

"Жодних винагород чи подарунків агресору, щоб задобрити його. Тільки сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на своїх принципах та цінностях", - наголосив він.

Глава МЗС заявив, що Україна залишається відданою забезпеченню справедливого та міцного миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві, разом з партнерами зі США та Європи.