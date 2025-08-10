ua en ru
Сибига предостерег партнеров от уступок России: никаких подарков агрессору

Киев, Воскресенье 10 августа 2025 10:26
UA EN RU
Сибига предостерег партнеров от уступок России: никаких подарков агрессору Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию России. Поэтому нельзя дарить Москве никаких вознаграждений, чтобы задобрить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу в X (Twiter).

Сибига отметил, что только сила может заставить Россию прекратить войну против Украины.

"Никаких вознаграждений или подарков агрессору, чтобы задобрить его. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях", - подчеркнул он.

Глава МИД заявил, что Украина остается преданной обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве, вместе с партнерами из США и Европы.

Встреча Трампа и Путина

Накануне президент США Дональд Трамп объявил дату и место своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.

По данным NBC, Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску.

Он также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, а также возвращения некоторых территорий.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что территориальный вопрос есть в Конституции и Украина не будет отдавать территории оккупантам.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что РФ навязывает идею "обмена" украинскими территориями без всяких гарантий.

