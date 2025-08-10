Сибига предостерег партнеров от уступок России: никаких подарков агрессору

Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию России. Поэтому нельзя дарить Москве никаких вознаграждений, чтобы задобрить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу в X (Twiter).

Сибига отметил, что только сила может заставить Россию прекратить войну против Украины.

"Никаких вознаграждений или подарков агрессору, чтобы задобрить его. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях", - подчеркнул он.

Глава МИД заявил, что Украина остается преданной обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве, вместе с партнерами из США и Европы.