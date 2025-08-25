Сибіга відповів Лаврову про "нелегітимність" Зеленського: немає нічого більш абсурдного

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав абсурдними слова глави російського МЗС Сергія Лаврова про нібито "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ України.
Я підмітив Сибіга, Лавров вже 21 рік обіймає посаду, проте вважає, що має право судити інших.
"Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років. Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність", - зазначив Сибіга.
За словами очільника українського МЗС, такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що РФ відкидає мирні зусилля.
"Такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля", - додав він.
У інтерв’ю NBC News Лавров заявив, що Москва визнає Володимира Зеленського "де-факто" главою України і готова зустрітися з ним.
Водночас він знову порушив тему нібито нелегітимності українського президента, підкресливши, що підписання юридичних документів має здійснюватися лише легітимною особою.
За його словами, згідно з Конституцією України, Зеленський наразі не відповідає цій вимозі.
Лавров натякнув, що Путін нібито не підпише мирну угоду через "нелегітимність" президента України.
Як відомо, ідея двосторонньої зустрічі виникла після того, як президент США Дональд Трамп провів переговори з Путіним на Алясці.
Для підготовки саміту між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним розглядають кілька можливих локацій. США схиляються до Будапешта як посередника, Австрія запропонувала Відень, а Білорусь готова прийняти зустріч за потреби.
Путін пропонував провести зустріч у Москві, але Зеленський відмовив. Серед можливих локацій для зустрічі розглядаються Женева, Стамбул, Ватикан.
Не виключається також проведення зустрічі у країнах Близького Сходу, зокрема в Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі.
Детальніше про те, які міста є у списку, які у них переваги та недоліки - читайте у матеріалі РБК-Україна.