РФ визнає Зеленського главою України, але з "нюансом" для зустрічі з Путіним, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва визнає Володимира Зеленського "де-факто" главою України і готова з ним зустрітися. Однак, підписувати документи не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

"Ні, ми визнаємо його де-факто главою режиму. У цій якості ми готові з ним зустрічатися", - заявив Лавров.

Водночас він знову порушив тему про нібито нелегітимність Зеленського, заявивши, що підписантом має бути легітимна особа.

"Коли справа дійде до підписання юридичних документів, у всіх має бути чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є легітимною. Згідно з Конституцією України, Зеленський таким наразі не є", - вважає Лавров.

Також за його словами, глава Кремля Володимир Путін готовий зустрітися із Зеленським. Але як і раніше, Лавров знову почав говорити про тему легітимності.

"Путін готовий із ним зустрінеться. Але ні, ми не можемо зустрітися тільки для того, щоб сфотографуватися і дати йому можливість заявити, що він легітимний. Адже легітимність - це окрема тема. Незалежно від того, коли може відбутися ця зустріч... питання про те, хто буде підписувати документ з української сторони - дуже важливе", - сказав глава російського МЗС.

Крім того, Лавров в інтерв'ю розповів, що РФ хоче підвищити рівень делегацій, щоб обговорити "питання, які необхідно донести до відома Путіна і Зеленського".

"Ці питання і гуманітарного, і військового, і політичного характеру", - уточнив він.