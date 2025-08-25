Сибига ответил Лаврову о "нелегитимности" Зеленского: нет ничего более абсурдного

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдными слова главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.
Я подметил Сибига, Лавров уже 21 год занимает должность, однако считает, что имеет право судить других.
"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет. Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности", - отметил Сибига.
По словам главы украинского МИД, такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что РФ отвергает мирные усилия.
В интервью NBC News Лавров заявил, что Москва признает Владимира Зеленского "де-факто" главой Украины и готова встретиться с ним.
При этом он снова поднял тему якобы нелегитимности украинского президента, подчеркнув, что подписание юридических документов должно осуществляться только легитимным лицом.
По его словам, согласно Конституции Украины, Зеленский пока не соответствует этому требованию.
Лавров намекнул, что Путин якобы не подпишет мирное соглашение из-за "нелегитимности" президента Украины.
Как известно, идея двусторонней встречи возникла после того, как президент США Дональд Трамп провел переговоры с Путиным на Аляске.
Для подготовки саммита между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным рассматривают несколько возможных локаций. США склоняются к Будапешту как посреднику, Австрия предложила Вену, а Беларусь готова принять встречу при необходимости.
Путин предлагал провести встречу в Москве, но Зеленский отказал. Среди возможных локаций для встречи рассматриваются Женева, Стамбул, Ватикан.
Не исключается также проведение встречи в странах Ближнего Востока, в частности в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.
