Від Будапешта до Джидди. Де можуть зустрітися Зеленський і Путін

РБК-Україна розповідає, які міста є у списку, які у них переваги та недоліки.

Головне:

Які шанси у нейтральних країн Європи прийняти саміт?

Чому Угорщина та Білорусь мають мало шансів стати місцем для зустрічі?

Які переваги має Близький Схід у якості майданчика?

Будапешт

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має хороші відносини з Путіним і Трампом, але вкрай погані – з українським керівництвом. До столиці Угорщини як місця зустрічі двох лідерів схиляються у США, які виступають посередником у переговорах, повідомляє Politico.

На користь Будапешта – близькість до України. Водночас це й мінус. Путіну необхідно буде летіти через інші країни ЄС. Зокрема, це Чехія, Польща або Німеччина, які теоретично можуть примусово посадити борт з російським диктатором.

Водночас для України це місто пов'язане негативними конотаціями із підписанням сумнозвісного Будапештського меморандуму. Тому ймовірність зустрічі Зеленського і Путіна там дуже низька.

Відень

Про свою готовність провести зустріч заявила Австрія, запропонувавши для цього Відень. Австрія залишається нейтральною країною – не входить до НАТО, але є членом Євросоюзу, що грає їй у плюс. Мінуси Відня – складність логістики для російського диктатора, за аналогією з Будапештом.

Також проблема полягає в тому, що Австрія ратифікувала Римський статут про створення міжнародного кримінального суду. МКС видав ордер на арешт Путіна. Втім, керівництво країни обіцяє вирішити це питання.

"Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв’яжемося з МКС через наші угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні (...), щоб забезпечити участь президента Путіна", – зазначив прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер.

Мінськ

Білорусь готова організувати зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, "якщо це потрібно". У Мінську вже приходили дві зустрічі України та Росії за посередництва Німеччини і Франції у 2014-2015 роках. Столиця Білорусі має зручне географічне положення – близько до України та РФ. Водночас, країна у війні відверто підтримала російську агресію, а "мінські переговори" щодо Донбасу у 2015-2021 роках не дали результату, завершившись повномасштабною російською агресією. Тому Мінськ є однозначно неприйнятним для Києва.

Москва

16 серпня під час виступу перед журналістами Путін запропонував Трампу провести наступну зустріч у Москві. Президент США спочатку ухилився від прямої відповіді, але згодом назвав цю ідею "цікавою", водночас припустивши, що може отримати критику за такий крок. Як зазначає AFP, Путін під час переговорів з Трампом 18 серпня запропонував організувати в Москві двосторонню зустріч також із Зеленським.

Український президент, який на той момент перебував у Білому домі з європейськими лідерами, відповів "ні". Москва як майданчик є найменш ймовірною, адже там Путін буде почуватися господарем становища.

Стамбул

Найбільше місто Туреччини вже було майданчиком для переговорів між українською і російською делегаціями протягом останніх місяців. Країна, хоч і є членом НАТО, але намагається зберігати партнерські відносини з Росією. Стамбул, як і більшість інших локацій, знаходиться близько до України і Росії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий гарантувати Путіну особисту безпеку в контексті ордеру на арешт Міжнародного кримінального суду. Разом із тим, у Москві сприймають позицію Туреччини радше як проукраїнську, що є аргументом проти вибору Стамбула. До того ж, Кремль не хотів би зайвий раз додавати Ердогану балів на міжнародній арені, адже у цілій низці регіонів Росія і Туреччина ведуть жорстку боротьбу за вплив.

Женева

Швейцарія є взірцем нейтральності у світі. Країна не входить ні до ЄС, ні до НАТО, і навіть до ООН приєдналася лише у 2002 році. Зрештою, саме там відбулася зустріч Путіна з Джо Байденом, тодішнім президентом США – за декілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ.

Як і більшість інших країн Європи, Швейцарія ратифікувала Римський статут, але готова надати Путіну імунітет, якщо він приїде для переговорів про мир в Україні.

Водночас міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс заявив, що Росія "охолола" до Швейцарії, бо вона вирішила приєднатися до санкцій, запроваджених Євросоюзом після 2022 року.

Близький Схід

Серед можливих локацій для зустрічі розглядаються і близькосхідні – у Саудівській Аравії, Об'єднаних арабських еміратах або Катарі. Ці країни напряму не стали на бік, ні Росії, ні України. Саудівська Аравія має робочі відносини з РФ через об'єднання країн-експортерів нафти ОПЕК+. ОАЕ останнім часом стали головним офшором для Росії, через який російська еліта комунікує із зовнішнім світом. А Катар є посередником між Україною і РФ щодо повернення українських дітей.

Всі ці країни мають досвід організації переговорів на найвищому рівні. У саудівському місті Джидда вже відбулося декілька раундів переговорів між США, Україною і РФ. Разом з тим, вони знаходяться відносно далеко від Києва та Москви, а також готові гарантувати безпеку Путіну. Хоча в останні дні ймовірність проведення саміту саме в цьому регіоні ніби стала нижчою.

Ватикан

Традиційно однією з локацій для зустрічі розглядається Ватикан. Святий престол підтримує контакти з Києвом та Москвою – поряд з Катаром долучений до повернення українських дітей з Росії. Але Ватикан знаходиться у Західній Європі і для його залучення потрібна згода Італії. До того ж, новий Папа Римський – Лев XIV – вирізняється відносно жорсткішою риторикою щодо Росії, порівняно зі своїм попередником Франциском.