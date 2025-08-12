Сибіга про територіальні поступки Росії: це те, чого прагне Путін

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не розглядає сценарії, які передбачають передачу Росії частини територій в обмін на завершення війни.

Про це заявив Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє РБК-Україна .

Відповідаючи на питання журналістів про заяву Білого дому щодо можливих поступок, Сибіга нагадав про позицію президента Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський вже публічно надав відповідь, а це - Конституція України. Конституція України містить усі відповіді на це ваше запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру, базованого на статуті ООН і нормах міжнародного права", - наголосив міністр.

За його словами, політика поступок агресору повторює помилки "Мюнхена" та відповідає планам Кремля зі створення "Мюнхена-2" та збереження світового порядку, побудованого на поділі сфер впливу.

"А це, власне, те, чого прагне Володимир Путін: політика "Мюнхен-2", продовження Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу. Відповідно світ має протидіяти цьому спільними мирними зусиллями, спільною твердою реакцією, тому що Путін тестує", - додав він.

Сибіга підкреслив, що на даному етапі пріоритетом є запровадження режиму припинення вогню, який стане фундаментом для подальших переговорів.

Він нагадав, що п’ять місяців тому Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про беззастережне перемир’я і тепер чекає аналогічної згоди від Росії.

"І звичайно, що ми потребуємо тут і залученість, і лідерство Сполучених Штатів, і ми вдячні за ці зусилля", - підсумував глава МЗС.