Сибига о территориальных уступках России: это то, к чему стремится Путин

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не рассматривает сценарии, которые предусматривают передачу России части территорий в обмен на завершение войны.

Об этом заявил Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским, сообщает РБК-Украина .

Отвечая на вопрос журналистов о заявлении Белого дома относительно возможных уступок, Сибига напомнил о позиции президента Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский уже публично предоставил ответ, а это - Конституция Украины. Конституция Украины содержит все ответы на этот ваш вопрос. Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах международного права", - подчеркнул министр.

По его словам, политика уступок агрессору повторяет ошибки "Мюнхена" и соответствует планам Кремля по созданию "Мюнхена-2" и сохранению мирового порядка, построенного на разделении сфер влияния.

"А это, собственно, то, чего хочет Владимир Путин: политика "Мюнхен-2", продолжение Ялтинского мирового порядка, который был построен на разделении сфер влияния. Соответственно мир должен противодействовать этому совместными мирными усилиями, общей твердой реакцией, потому что Путин тестирует", - добавил он.

Сибига подчеркнул, что на данном этапе приоритетом является введение режима прекращения огня, который станет фундаментом для дальнейших переговоров.

Он напомнил, что пять месяцев назад Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа о безоговорочном перемирии и теперь ждет аналогичного согласия от России.

"И конечно, что мы нуждаемся здесь и вовлеченность, и лидерство Соединенных Штатов, и мы благодарны за эти усилия", - подытожил глава МИД.