Туск відреагував на переліт Зеленського в обхід Польщі на тлі скандалу через УПА

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на RMF24 та Rzeczpospolita .

Туск про маршрут Зеленського

7 червня президент України Володимир Зеленський полетів до Великої Британії не через польський аеропорт у Жешуві, як робив зазвичай, а через Кишинів.

"Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий", - заявив польський прем'єр.

Так він відповів на припущення, що польська сторона могла закрити аеропорт, аби змусити Зеленського скасувати рішення про почесне найменування підрозділу ЗСУ "імені Героїв УПА".

Польща - "незамінна ланка"

Окрему заяву Туск зробив щодо відсутності Польщі на зустрічі Зеленського з лідерами країн Е3 - Великої Британії, Франції та Німеччини.

За його словами, Варшава "є абсолютно незамінною ланкою" в переговорах щодо майбутнього України та регіону, а тому "не визнаватиме домовленостей, у яких Польща не бере участі".

Він також повідомив, що найближчими днями організують зустріч у форматі "п'ятірки" - за участю Польщі та Італії. Прем'єр уточнив, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні теж "не в захваті від існування такого формату, як Е3".

При цьому Туск підтвердив, що чекатиме Зеленського на Міжнародній конференції з відновлення України в Гданську 25-26 червня.

"Тому я не чекаю тут жодного підтвердження. Ми, абсолютно очевидно, будемо вітати в Гданську тих, хто приїде: компанії, бізнес. Це в інтересах і України, і Польщі", - сказав він.