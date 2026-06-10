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Туск відреагував на переліт Зеленського в обхід Польщі на тлі скандалу через УПА

10:10 10.06.2026 Ср
3 хв
Чи справді Варшава перекривала Зеленському шлях до Британії?
aimg Олена Чупровська
Туск відреагував на переліт Зеленського в обхід Польщі на тлі скандалу через УПА Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував зміну маршруту польоту президента України Володимира Зеленського - очільник держави не полетів через Жешув.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на RMF24 та Rzeczpospolita.

Туск про маршрут Зеленського

7 червня президент України Володимир Зеленський полетів до Великої Британії не через польський аеропорт у Жешуві, як робив зазвичай, а через Кишинів.

"Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий", - заявив польський прем'єр.

Так він відповів на припущення, що польська сторона могла закрити аеропорт, аби змусити Зеленського скасувати рішення про почесне найменування підрозділу ЗСУ "імені Героїв УПА".

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Польща - "незамінна ланка"

Окрему заяву Туск зробив щодо відсутності Польщі на зустрічі Зеленського з лідерами країн Е3 - Великої Британії, Франції та Німеччини.

За його словами, Варшава "є абсолютно незамінною ланкою" в переговорах щодо майбутнього України та регіону, а тому "не визнаватиме домовленостей, у яких Польща не бере участі".

Він також повідомив, що найближчими днями організують зустріч у форматі "п'ятірки" - за участю Польщі та Італії. Прем'єр уточнив, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні теж "не в захваті від існування такого формату, як Е3".

При цьому Туск підтвердив, що чекатиме Зеленського на Міжнародній конференції з відновлення України в Гданську 25-26 червня.

"Тому я не чекаю тут жодного підтвердження. Ми, абсолютно очевидно, будемо вітати в Гданську тих, хто приїде: компанії, бізнес. Це в інтересах і України, і Польщі", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі скандалу з УПА Туск закликав Зеленського і президента Польщі Кароля Навроцького до прямих переговорів, наголосивши, що конфлікт між двома країнами вигідний лише Москві.

Тим часом глава польського МЗС Радослав Сікорський виступив проти ідеї позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла, нагадавши, що цим орденом досі володіє ексканцлер Німеччини Герхард Шредер - людина, яка бере гроші у Путіна.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що двосторонній конфлікт між Україною та Польщею не повинен впливати на євроінтеграційний шлях Києва. Перший переговорний кластер із Україною планують відкрити вже 15 червня.

Також РБК-Україна повідомляло, що Туск пообіцяв не торгувати підтримкою України на шляху до ЄС через скандал з УПА, однак наголосив, що ця підтримка матиме умови - "європейські, безпечні та вигідні для Польщі".

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