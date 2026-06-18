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Сибіга пояснив українські "далекобійні санкції" проти Москви

13:49 18.06.2026 Чт
2 хв
Яке найпопулярніше питання москвичів цього ранку?
aimg Валерій Ульяненко
Сибіга пояснив українські "далекобійні санкції" проти Москви Фото: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України (Getty Images)
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Масований обстріл столиці Росії є наслідок розв'язаної країною-агресоркою війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в X.

Він пояснив, що одне з найпопулярніших запитань, яке вранці 18 червня задають мешканці Москви, - "Що відбувається?"

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"Я можу відповісти. Ваша країна розпочала агресивну війну проти нашої. Протягом багатьох років вона вбиває наших людей", - зазначив Сибіга.

Він також порадив москвичам, які тепер знають, що відбувається, запитати російського диктатора Володимира Путіна, "коли він планує покласти цьому край".

Нагадаємо, 18 червня Москва зазнала масштабної атаки дронів. У різних районах російської столиці лунали вибухи, а також спалахнули пожежі. Зокрема, один із дронів влучив по нафтопереробному заводу в Капотні, де зайнялися щонайменше два резервуари з паливом.

Через загрозу нових ударів у московських аеропортах тимчасово запроваджували обмеження на польоти. Російська влада заявляла про роботу протиповітряної оборони, тоді як над містом було видно густий дим.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна має завершитися якнайшвидше. За його словами, Україна залишається готовою до встановлення миру та припинення вогню.

Водночас після масованої атаки дронів на Москву російський фондовий ринок відреагував різким спадом. Найбільших втрат зазнали акції компаній "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл", які суттєво подешевшали.

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