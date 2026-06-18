Сибіга пояснив українські "далекобійні санкції" проти Москви

Масований обстріл столиці Росії є наслідок розв'язаної країною-агресоркою війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в X .

Він пояснив, що одне з найпопулярніших запитань, яке вранці 18 червня задають мешканці Москви, - "Що відбувається?"

"Я можу відповісти. Ваша країна розпочала агресивну війну проти нашої. Протягом багатьох років вона вбиває наших людей", - зазначив Сибіга.

Він також порадив москвичам, які тепер знають, що відбувається, запитати російського диктатора Володимира Путіна, "коли він планує покласти цьому край".

Нагадаємо, 18 червня Москва зазнала масштабної атаки дронів. У різних районах російської столиці лунали вибухи, а також спалахнули пожежі. Зокрема, один із дронів влучив по нафтопереробному заводу в Капотні, де зайнялися щонайменше два резервуари з паливом.

Через загрозу нових ударів у московських аеропортах тимчасово запроваджували обмеження на польоти. Російська влада заявляла про роботу протиповітряної оборони, тоді як над містом було видно густий дим.