Сибіга обіцяє жорстку відповідь за крадіжку зерна та анонсує полювання на тіньовий флот РФ

Масштаби незаконного експорту

За словами міністра, лише за перші чотири місяці 2026 року зафіксовано близько 50 прямих рейсів російських суден із закритих українських портів до третіх країн.

За цей період з тимчасово окупованих територій було незаконно вивезено понад 850 000 тонн зерна.

Найбільшим хабом для транспортування краденого збіжжя став Севастополь, через який пройшло більше ніж 50% від загального обсягу. Ще 13% вантажів відправили з портів Азовського моря - Маріуполя та Бердянська.

Схеми обходу санкцій

Міністр підкреслив, що Росія намагається приховати незаконну торгівлю за допомогою технічних маніпуляцій.

Зокрема, екіпажі суден вимикають транспондери, підміняють координати та здійснюють перевантаження продукції з одного борта на інший у відкритому морі.

Україна вже має дані про конкретні судна, компанії та їхніх власників, а також послідовно порушує питання закритих портів у межах Міжнародної морської організації (IMO).

У грудні 2023 року Асамблея IMO ухвалила відповідну резолюцію, закликавши розслідувати подібні порушення.

Реакція та посилення обмежень

Сибіга наголосив, що Україна буде жорстко реагувати на крадіжки майна, згадавши болісний досвід Голодомору.

Київ планує ініціювати нові санкційні пакети в межах ЄС, G7 та інших юрисдикцій проти всіх причетних до роботи тіньового флоту.

"Ми працюватимемо з партнерами над оновленням відповідних списків та забезпеченням адресних і суворих обмежень", - заявив глава МЗС.