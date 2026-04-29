"Це не твіттер-дипломатія": Україна очікує від Ізраїлю серйозної відповіді щодо судна

14:24 29.04.2026 Ср
Який механізм задіяла Україна, щоб змусити Ізраїль діяти у справі про крадене зерно?
aimg Олена Чупровська
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна офіційно звернулася до Ізраїлю через дипломатичні та юридичні канали - через підозрюване у перевезенні краденого зерна судно. Київ чекає конкретних дій, а не емоційних заяв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МЗС України.

Читайте також: Крадене українське зерно купує не тільки Ізраїль: у МЗС назвали країни

Що вимагає Київ

Запит передано офіційними каналами - це прохання про міжнародну правову допомогу. Сибіга підкреслив, що це не просто дипломатичний жест.

"Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами", - написав міністр.

Що за судно і в чому його підозрюють

Судно "Панорамітис" підозрюють у перевезенні зерна, незаконно вивезеного з окупованих територій України. Вантаж вийшов із закритого порту на підконтрольній Росії землі - з порушенням міжнародного права.

Український суд вже виніс рішення про арешт судна. На його підставі Офіс Генерального прокурора направив запит до ізраїльської влади.

Скандал розгорівся після того, як у березні та квітні до порту Хайфа зайшли два судна - ABINSK та "Панорамітис" - з вантажем зерна, вивезеного з окупованих українських земель. Ізраїль на попередні звернення Києва фактично не реагував.

28 квітня МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського і вручило йому ноту протесту.

Паралельно українські юристи передали запит про правову допомогу безпосередньо до Генеральної прокуратури Ізраїлю.

Російська Федерація Україна Ізраїль
Перший транш з 90 млрд від ЄС піде на дрони: названо терміни виплати
Перший транш з 90 млрд від ЄС піде на дрони: названо терміни виплати
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО