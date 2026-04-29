Сибига обещает жесткий ответ за кражу зерна и анонсирует охоту на теневой флот РФ

Масштабы незаконного экспорта

По словам министра, только за первые четыре месяца 2026 года зафиксировано около 50 прямых рейсов российских судов из закрытых украинских портов в третьи страны.

За этот период с временно оккупированных территорий было незаконно вывезено более 850 000 тонн зерна.

Крупнейшим хабом для транспортировки краденого зерна стал Севастополь, через который прошло более 50% от общего объема. Еще 13% грузов отправили из портов Азовского моря - Мариуполя и Бердянска.

Схемы обхода санкций

Министр подчеркнул, что Россия пытается скрыть незаконную торговлю с помощью технических манипуляций.

В частности, экипажи судов выключают транспондеры, подменяют координаты и осуществляют перегрузку продукции с одного борта на другой в открытом море.

Украина уже имеет данные о конкретных судах, компаниях и их владельцах, а также последовательно поднимает вопрос закрытых портов в рамках Международной морской организации (IMO).

В декабре 2023 года Ассамблея IMO приняла соответствующую резолюцию, призвав расследовать подобные нарушения.

Реакция и усиление ограничений

Сибига подчеркнул, что Украина будет жестко реагировать на кражи имущества, вспомнив болезненный опыт Голодомора.

Киев планирует инициировать новые санкционные пакеты в рамках ЕС, G7 и других юрисдикций против всех причастных к работе теневого флота.

"Мы будем работать с партнерами над обновлением соответствующих списков и обеспечением адресных и строгих ограничений", - заявил глава МИД.