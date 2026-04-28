Україна та ЄС готують санкційний удар по "тіньовому зерновому флоту" Росії

18:25 28.04.2026 Вт
"Сюрприз" чекає як на власників, так і на капітанів таких суден
Валерій Ульяненко, Роман Кот
Україна та ЄС готують санкційний удар по "тіньовому зерновому флоту" Росії Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України

Всі, хто пов'язаний з "тіньовим зерновим флотом" Росії, мають перебувати під санкціями. Україна з ЄС робитимуть більше дій на цьому напрямі.

Про це на онлайн-брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що останнім часом всі слідкували за тіньовим флотом, який перевозить енергоносії та російську нафту, але так само є тіньовий зерновий флот.

"Ви бачите, які хитрі схеми вони використовують, перевантаження порт в порт в Чорному морі. Тобто ми вважаємо, що всі компанії, власники цих компаній, капітани, все, що стосується цих суден, які залучені до торгівлі краденим зерном, має бути теж санкціоновано", - наголосив речник МЗС.

Тихий зауважив, що на цьому напрямі буде більше міжнародних дій, а не лише те, що стосується Ізраїлю, який купує крадене на ТОТ зерно.

Він наголосив, що "Україна вже діє, як частина Євросоюзу", тому що українська зовнішня політика синхронізована на 99% з зовнішньою політикою ЄС.

"Тому безперечно, коли в Україні є занепокоєння, що стосується обходу санкцій проти Росії або якоїсь незаконної торгівлі, безперечно ми ці дії синхронізуємо з європейською стороною", - сказав Тихий.

Речник МЗС зазначив, що Україна буде нарощувати темпи синхронізації та координації дій, щоб разом з ЄС протидіяти "нелегальній, незаконній протиправній торгівлі, яка є з боку РФ, краденим українським зерном".

Скандал із зерном

Нагадаємо, минулого тижня до порту Хайфи прибуло перше судно з партією зерна, незаконно вивезеного росіянами з окупованих територій України. Незважаючи на офіційні застереження Києва, ізраїльська сторона дозволила розвантаження судна.

Цього тижня в Ізраїлі зафіксували друге судно з краденим українським зерном, що змусило Україну вкотре звернутися до влади країни з вимогою заблокувати нелегальну продукцію.

Через ці інциденти МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського для надання пояснень.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на тлі дій Ізраїлю українська сторона розпочала підготовку нового санкційного пакета.

За словами Георгія Тихого, Росія постачає крадене збіжжя не лише до Ізраїлю, а й до країн Африки та інших регіонів.

