Сибига обещает жесткий ответ за кражу зерна и анонсирует охоту на теневой флот РФ

Украина усилит меры против российского теневого флота и будет инициировать новые санкции из-за массового вывоза украденного зерна с оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Масштабы незаконного экспорта

По словам министра, только за первые четыре месяца 2026 года зафиксировано около 50 прямых рейсов российских судов из закрытых украинских портов в третьи страны.

За этот период с временно оккупированных территорий было незаконно вывезено более 850 000 тонн зерна.

Крупнейшим хабом для транспортировки краденого зерна стал Севастополь, через который прошло более 50% от общего объема. Еще 13% грузов отправили из портов Азовского моря - Мариуполя и Бердянска.

Схемы обхода санкций

Министр подчеркнул, что Россия пытается скрыть незаконную торговлю с помощью технических манипуляций.

В частности, экипажи судов выключают транспондеры, подменяют координаты и осуществляют перегрузку продукции с одного борта на другой в открытом море.

Украина уже имеет данные о конкретных судах, компаниях и их владельцах, а также последовательно поднимает вопрос закрытых портов в рамках Международной морской организации (IMO).

В декабре 2023 года Ассамблея IMO приняла соответствующую резолюцию, призвав расследовать подобные нарушения.

Реакция и усиление ограничений

Сибига подчеркнул, что Украина будет жестко реагировать на кражи имущества, вспомнив болезненный опыт Голодомора.

Киев планирует инициировать новые санкционные пакеты в рамках ЕС, G7 и других юрисдикций против всех причастных к работе теневого флота.

"Мы будем работать с партнерами над обновлением соответствующих списков и обеспечением адресных и строгих ограничений", - заявил глава МИД.