Сибига обещает жесткий ответ за кражу зерна и анонсирует охоту на теневой флот РФ

20:15 29.04.2026 Ср
Министр анонсировал жесткие шаги против РФ и пособников
Фото: Россия вывезла из ВОТ сотни тысяч тонн зерна (Getty Images)

Украина усилит меры против российского теневого флота и будет инициировать новые санкции из-за массового вывоза украденного зерна с оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Читайте также: Украина и Израиль поскандалили в X из-за ворованного зерна

Масштабы незаконного экспорта

По словам министра, только за первые четыре месяца 2026 года зафиксировано около 50 прямых рейсов российских судов из закрытых украинских портов в третьи страны.

За этот период с временно оккупированных территорий было незаконно вывезено более 850 000 тонн зерна.

Крупнейшим хабом для транспортировки краденого зерна стал Севастополь, через который прошло более 50% от общего объема. Еще 13% грузов отправили из портов Азовского моря - Мариуполя и Бердянска.

Схемы обхода санкций

Министр подчеркнул, что Россия пытается скрыть незаконную торговлю с помощью технических манипуляций.

В частности, экипажи судов выключают транспондеры, подменяют координаты и осуществляют перегрузку продукции с одного борта на другой в открытом море.

Украина уже имеет данные о конкретных судах, компаниях и их владельцах, а также последовательно поднимает вопрос закрытых портов в рамках Международной морской организации (IMO).

В декабре 2023 года Ассамблея IMO приняла соответствующую резолюцию, призвав расследовать подобные нарушения.

Реакция и усиление ограничений

Сибига подчеркнул, что Украина будет жестко реагировать на кражи имущества, вспомнив болезненный опыт Голодомора.

Киев планирует инициировать новые санкционные пакеты в рамках ЕС, G7 и других юрисдикций против всех причастных к работе теневого флота.

"Мы будем работать с партнерами над обновлением соответствующих списков и обеспечением адресных и строгих ограничений", - заявил глава МИД.

Скандал с ворованным зерном и Израилем

Напомним, недавно между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал из-за покупки последней ворованного зерна с временно оккупированных территорий.

В МИД отмечали, что грузы с похищенным зерном поступали не только в Израиль, но и в страны Африки и других регионов.

Киев уже официально обратился к Иерусалиму через дипломатические и юридические каналы относительно судна-нарушителя, подчеркивая, что ожидает конкретных действий вместо эмоциональных заявлений.

В то же время Украина и ЕС готовят совместный санкционный удар по всему "теневому зерновому флоту" России, который затронет как владельцев, так и капитанов судов-мародеров.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
