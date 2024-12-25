Сибіга про масований обстріл: відповідь тим, хто говорив про "різдвяне перемир'я"

"Ще один масований російський удар по енергетичній системі України. Цей різдвяний терор - відповідь Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я". Одна російська ракета пролетіла над повітряним простором Молдови та Румунії, нагадавши, що Росія загрожує не тільки Україні", - заявив Сибіга.

Окремо додамо, що речниця Міністерства оборони Румунії Костянтина Спіну не підтвердила інформацію щодо прольоту російської ракети над територією країни.

Масований обстріл 25 грудня

Від початку повномасштабної агресії РФ регулярно здійснює обстріли території України, використовуючи артилерію, ракетні системи, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та авіацію.

Цієї ночі російські війська застосували дрони-камікадзе Shahed, а вранці розпочали масований обстріл ракетами та балістичними снарядами, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Вибухи були зафіксовані у різних областях. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки Росія випустила понад 70 ракет і понад 100 дронів.

"Різдвяне перемир'я"

Нещодавно голова угорського уряду Віктор Орбан заявив про те, що Україна нібито відмовилася від його пропозиції щодо так званого "різдвяного перемир'я". За його словами ініціатива була запропонована як українській, так й російській сторонам.

Пізніше МЗС України закликало Будапешт припинити маніпуляції на тему "різдвяного перемир'я".