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Румунія не підтвердила проліт російської ракети над її територією

Бухарест, Середа 25 грудня 2024 11:56
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Румунія не підтвердила проліт російської ракети над її територією Фото: Румунія не підтвердила проліт російської ракети над своєю територією (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Румунія не підтверджує, що російська ракета під час обстрілу України залетіла на територію країни. У Румунії продовжать розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Румунії Костянтина Спіну, якого цитує Digi24.

Він зазначив, що Україна поінформувала військове керівництво Румунії, що близько 7:30 ракета Росії залетіла в повітряний простір Молдови. Після чого вона "протягом близько двох хвилин" була в районі міста румунського Дарабани.

Речник Міноборони наголосив, що система повітряного спостереження Румунії як частина інтегрованої системи НАТО такої ситуації не виявила.

"З даних моніторингу систем повітряного спостереження Румунії та з даних, наданих засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, перетин повітряного простору Румунії не було підтверджено в зоні відповідальності Румунії", - сказав Спіну.

За його словами, компетентні структури Міноборони продовжуватимуть розслідувати цю ситуацію та з’ясовувати всі обставини.

Що цьому передувало

Сьогодні, 25 грудня, росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та понад 100 дронами. Я повідомив президент Володимир Зеленський, сили ППО знищили значну частину безпілотників та понад 50 ракет.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під час атаки одна з російських ракет перетнула повітряний простір Молдови. При цьому моніторингові групи писали, що осійська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії.

У Молдові зробили декілька заяв щодо російської ракети. Спочатку у Національній армії Молдови заявили, епізод, імовірно, стався. Проте потім виправилися і зазначили, що не фіксували жодних ракет або безпілотників у повітряному просторі країни.

Тим часом президент Молдови Майя Санду написала у соцмережах, що російська ракета порушила повітряний простір країни.

Детальніше про наслідки сьогоднішнього обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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