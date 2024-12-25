"Тривають перевірки": у Молдові визнали проліт російської ракети над територією країни

У різдвяний ранок 25 грудня Росія вкотре завдала масованого удару по енергосистемі України, запустивши ракети та дрони. Молдавські військові зафіксували проліт однієї з ракет над територією їх країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал уряду Республіки Молдова.

В уряді країни заявили про фіксацію російських ракет у своєму повітряному просторі, а також у прикордонних районах із Румунією.

"Сьогодні вранці, в день Різдва, Росія знову атакувала енергетичну систему України, використавши цілий арсенал ракет і дронів. Наразі не зафіксовано перебоїв в енергетичній системі Республіки Молдова, яка пов'язана з українською", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями молдовської Прикордонної поліції, одна з ракет РФ була помічена патрулем у напрямку Ямпіль-Косеуць.

Водночас зазначається, що інша могла перетнути повітряний простір Молдови в районі Отачі-Могилів-Подільський, вийшовши через кордон із Румунією в районі Дорохой-Херца.

Інформація про маршрут підтверджена молдовськими військовими, які наразі проводять додаткові перевірки.

Пізніше президентка країни Май Санду заявила, що Молдова засуджує дії РФ та повністю солідарна з Україною.

"У той час як наші країни святкують Різдво, Кремль обирає шлях руйнування - атакуючи енергетичну інфраструктуру України та порушуючи повітряний простір Молдови ракетою, що явно порушує міжнародне право", - написала вона у соцмережі Х.

Водночас Національна армія Молдови, хоча спочатку визнала перетин кордону російською ракетою, заявила, що його зафіксовано не було.

"Система моніторингу повітряного простору Національної армії не виявила ні ракет, ні безпілотників, що пролітають над повітряним простором нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Також додамо, що Костянтин Спіну, речник міністерства оборони Румунії, заявив Digi24, що румунська система повітряного спостереження не виявила жодних ракет.

Атака РФ по Україні 25 грудня

25 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку на критичну інфраструктуру України, спрямовану насамперед на об’єкти енергетики. Внаслідок цього в декількох регіонах країни зафіксовано серйозні пошкодження та перебої з електропостачанням.

Окупанти використали широкий арсенал озброєння, включаючи балістичні ракети та ударні дрони. За повідомленням президента Володимира Зеленського, Росія випустила понад 70 ракет і більш ніж 100 безпілотників.

Він додав, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони, вдалося знищити понад 50 ракет і значну частину дронів, однак уникнути влучань не вдалося.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про суттєві пошкодження інфраструктури, зокрема теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Це вже тринадцята масована атака на енергосистему України цього року.

Повітряні сили України повідомляли, що Росія під час атаки в черговий раз порушила повітряний простір Молдови, а також Румунії.