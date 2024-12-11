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Орбан цинічно відповів на критику з боку Зеленського за дзвінок Путіну

Україна, Середа 11 грудня 2024 20:14
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Орбан цинічно відповів на критику з боку Зеленського за дзвінок Путіну Фото: прем'єр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com orbanviktor)
Автор: Каріна Левицька

Угорський прем'єр Віктор Орбан цинічно відповів на критику з боку України за дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну. У Офісі президента відреагували на це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Орбана у Facebook та коментар радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.

"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль задля миру. Ми зробили пропозицію щодо різдвяного припинення вогню та великого обміну полоненими. Як сумно, що президент Зеленський сьогодні явно відмовив і виключив це. Ми зробили що могли!", - написав Орбан у Facebook.

Однак, як завив Литвин, як і завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала.

"Як і завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджувала. Як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Як і завжди, Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених, і вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року", - зауважив радник Зеленського.

Він підкреслив, що Україна налаштована на повноцінний мир, і робить все в координації з партнерами, щоб цього досягти. Зокрема він згадав співпрацю з Америкою, Європою, та іншими партнерами у світі.

"Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки", - підсумував Литвин.

Зауважимо, що раніше сьогодні Орбан провів телефонну розмову з Путіним, а після відповідної реакції на дану розмову від українського президента Володимира Зеленського заявив, що нібито докладає зусиль задля миру в Україні.

Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна, можна дізнатись, як Зеленський відреагував на ініціативу Орбана зателефонувати російському диктатору.

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