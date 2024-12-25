Росія на Різдво атакує Україну ракетами: що відомо на зараз

Після нічних пусків "Шахедів" вранці на Різдво РФ завдала масованого удару по Україні, використавши крилаті ракети та балістику. Під обстрілом знову об'єкти енергетики.

Що відомо про масований обстріл станом на зараз - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне на зараз:

Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет, а з Чорного моря росіяни запустили "Калібри", є виходи балістики.

Харків під масованою атакою. Там пролунало багато вибухів, також фіксують повторні пуски у бік міста. Внаслідок прильотів "балістики" в місті спалахнули пожежі, є пошкодження інфраструктури. Також відомо про постраждалих.

Загалом вибухи лунають в низці регіонів. Зокрема їх чули в Харкові, Дніпрі, Кременчуку Полтавської області, а також Самарі, Кривому Розі, у Кіровоградській області, Запоріжжі, та Світловодську.

Росія знову масовано атакує енергетику. По Україні введені превентивні відключення світла.

Під ударом енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко вже заявив, що росіяни, як і раніше, обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", - написав він.

За його словами, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

У зв'язку з атакою РФ по Україні були застосовані превентивні відключення світла.

Харків

Багато вибухів вже пролунало у Харкові. Ворог атакує місто балістикою. Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Зокрема відомо про двоє постраждалих у важкому стані у Салтівському районі. Є "приліт" по Київському району. На місці сталася пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.

У Немишлянському районі - удар по приватному будинку. Постраждала одна людина.

Дніпро

В мережі пишуть і про масований обстріл Дніпра, де також пролунала низка вибухів. Йдеться про щонайменше 12 вибухів в обласному центрі.

Інші регіони

Звуки вибухів неодноразово лунали й в Кременчуці Полтавської області. У Світловодську (Кіровоградська область) про роботу ППО написав голова громади Андрій Маліцький.

В Івано-Франківську через високий рівень ракетної небезпеки припинив курсувати комунальний транспорт. До слова, в цьому регіоні пишуть про вибухи в Бурштині, який 13 грудня, під час минулої масованої ракетної атаки залишився без опалення та гарячої води.

Тим часом мер Івано-Франківська повідомив про роботу ППО, а також попередив, що можливі перебої з електроенергією.

Польща підняла авіацію через обстріл України

"Увага, через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні Оперативного командування збройних сил Польщі.

У Польщі приведено у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.

Проліт ракети в Модові

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що одна з крилатих російських ракет полетіла через Молдову курсом на Чернівці.