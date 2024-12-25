Сибига о массированном обстреле: ответ тем, кто говорил о "рождественском перемирии"

"Еще один массированный российский удар по энергетической системе Украины. Этот рождественский террор - ответ Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии". Одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, напомнив, что Россия угрожает не только Украине", - заявил Сибига.

Отдельно добавим, что пресс-секретарь Министерства обороны Румынии Константина Спину не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.

Массированный обстрел 25 декабря

С начала полномасштабной агрессии РФ регулярно осуществляет обстрелы территории Украины, используя артиллерию, ракетные системы, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и авиацию.

Этой ночью российские войска применили дроны-камикадзе Shahed, а утром начали массированный обстрел ракетами и баллистическими снарядами, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. Взрывы были зафиксированы в разных областях. Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки Россия выпустила более 70 ракет и более 100 дронов.

"Рождественское перемирие"

Недавно глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил о том, что Украина якобы отказалась от его предложения о так называемом "рождественском перемирии". По его словам инициатива была предложена как украинской, так и российской сторонам.

Позже МИД Украины призвал Будапешт прекратить манипуляции на тему "рождественского перемирия".