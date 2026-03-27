Сибіга і Рубіо обговорили війну в Україні на G7 у Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Темами переговорів стали війна РФ проти України та поточна ситуація на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Сибіги у соцмережі Х.
Зустріч Сибіги і Рубіо відбулась на полях міністерської зустрічі G7 у Франції.
"Роль США у просуванні мирних зусиль залишається критично важливою. Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на Росію є ключовим для того, щоб змусити Москву припинити війну", - розповів міністр.
Він додав, що спілкувався із Рубіо про події на Близькому Сході і зазначив, що позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну, тому вони повинні відчути консолідований тиск.
"Практична допомога України державам Затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера з безпеки та контрибутора. Питання протидії російській агресії проти України має залишатися серед пріоритетів міжнародного порядку денного", - зазначив очільник МЗС.
Варто додати, що сам держсекретар США Марк Рубіо зустріч поки що не коментував.
Наразі переговори за посередництва США щодо досягнення угоди про припинення війни РФ в Україні фактично призупинені.
Протягом січня та лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей між Україною, США та Росією, проте про конкретні результати повідомлень не надходило.
Єдиним помітним досягненням стала домовленість про обмін військовополоненими 5 лютого - перший за останні п’ять місяців.
Чергова зустріч, запланована на початок березня в Абу-Дабі (ОАЕ), була відкладена на невизначений термін через війну в Ірані.
21–22 березня у Маямі відбулися двосторонні переговори між українською та американською делегаціями без участі Росії.
За результатами зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що реального прогресу у мирному процесі не досягнуто через небажання Росії врегулювати війну.
У Кремлі, своєю чергою, зробили власну заяву щодо переговорів між США та Україною.
Президент Фінляндії Александр Стубб також вважає, що переговори щодо завершення війни в Україні наразі зайшли в глухий кут.
Водночас він сподівається, що президент США Дональд Трамп збережe увагу до конфлікту та не відмовиться від своєї обіцянки завершити війну.
За словами Стубба, на цей момент Трамп повністю поглинений ситуацією в Ірані, і ця війна відволікає його увагу від того, що відбувається в Україні.