ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Стубб відповів, чи може Трамп відмовитися від обіцянки зупинити війну в Україні

11:38 27.03.2026 Пт
2 хв
Зараз Трамп зайнятий війною в Ірані
aimg Ірина Глухова
Фото: Дональд Трамп та Александр Стубб (Getty Images)

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається на збереження уваги президента США Дональда Трампа до війни РФ проти України і розраховує, що той не відмовиться від обіцянки її завершити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Стубб розповів в інтервʼю виданню Politico.

Відповідаючи на запитання, чи хвилюється він, що Трамп може змінити свою позицію, Стубб заявив, що сподівається що ні.

"Зараз він (Трамп. - ред.) повністю поглинений Іраном. Зі зрозумілих причин війна в Ірані відволікає увагу від того, що відбувається в Україні. Мені здається, що мирні переговори зараз призупинені", - зазначив Стубб.

За його словами, після трьох раундів переговорів за участю представників Вашингтона, Києва та Москви нові зустрічі найближчим часом не заплановані.

"Це може бути через Іран, або це може бути тому, що вони досягли кінця шляху", - додав президент Фінляндії.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, на початку березня Дональд Трамп укотре заявив, що саме Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. Він стверджує, що Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.

Вже 15 березня президент США заявив, що він здивований тим фактом, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду.

Вчора Трамп назвав бойові дії в Україні жахливою м’ясорубкою та закликав зупинити масову загибель людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Україна Фінляндія Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Аналітика
