Стубб відповів, чи може Трамп відмовитися від обіцянки зупинити війну в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається на збереження уваги президента США Дональда Трампа до війни РФ проти України і розраховує, що той не відмовиться від обіцянки її завершити.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Стубб розповів в інтервʼю виданню Politico .

Відповідаючи на запитання, чи хвилюється він, що Трамп може змінити свою позицію, Стубб заявив, що сподівається що ні.

"Зараз він (Трамп. - ред.) повністю поглинений Іраном. Зі зрозумілих причин війна в Ірані відволікає увагу від того, що відбувається в Україні. Мені здається, що мирні переговори зараз призупинені", - зазначив Стубб.

За його словами, після трьох раундів переговорів за участю представників Вашингтона, Києва та Москви нові зустрічі найближчим часом не заплановані.

"Це може бути через Іран, або це може бути тому, що вони досягли кінця шляху", - додав президент Фінляндії.