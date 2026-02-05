ua en ru
Україна та РФ домовились про обмін 314 полоненими, - Віткофф

ОАЕ, Четвер 05 лютого 2026 12:37
UA EN RU
Україна та РФ домовились про обмін 314 полоненими, - Віткофф Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 5 лютого, делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими, який стане першим за останні місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

Читайте також: Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу

"Цього результату вдалося досягти завдяки детальним і продуктивним мирним переговорам. Хоча попереду ще багато роботи, такі кроки демонструють, що постійна дипломатична діяльність приносить відчутні результати та сприяє зусиллям з припинення війни в Україні", - наголосив він.

Віткофф також зазначив, що обговорення триватимуть і анонсував "додатковий прогрес" найближчими тижнями.

Пауза в обмінах полоненими

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими Україна і Росія провели в жовтні 2025 року. Тоді додому повернулися 185 захисників і 20 цивільних.

Особливістю цього обміну стало те, що більшість звільнених - воїни ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ - перебували в російському полоні ще з 2022 року. Серед них були захисники Маріуполя, Азовсталі та Чорнобильської АЕС.

Як зазначали в Координаційному штабі щодо поводження з військовополоненими, частину людей вдалося повернути відповідно до "стамбульських домовленостей".

Зазначимо, у січні 2026 року президент України Володимир Зеленський розповів, що нові обміни полоненими з Росією не відбуваються, оскільки цей процес гальмує Москва.

РБК-Україна раніше писало, що з початку повномасштабної війни в Україні потрапили в полон понад 10 тисяч російських військових. Серед них зростає кількість іноземних найманців.

У середньому щотижня в полон українським захисникам здаються від 60 до 90 окупантів. Ба більше, за минулий рік у полон потрапило більше військових країни-агресорки, ніж за 2022 і 2023 роки разом.

